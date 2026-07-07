Елена Синёва: Нужно создавать комфортные условия проживания и развития для молодых педагогов

Нужно создавать комфортные условия проживания и развития для молодых педагогов, чтобы они оставались работать в школах, такое мнение высказала директор гимназии №29 города Пскова, руководитель Совета директоров школ Пскова Елена Синёва в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У меня достаточно молодой коллектив, и я это везде транслирую, об этом говорю. С одной стороны, очень радуюсь тому, что они с горящими глазами работают с детьми и заряжают детей. Но с другой стороны, они находятся в том возрасте, когда возможен декретный отпуск, за что я тоже радуюсь. Но, тем не менее, появляются вакансии. И поиск себя тоже еще происходит, несмотря на то, что они получили профессию педагога и пришли в школу», — поделилась Елена Синёва.

Также директор гимназии №29 города Пскова отметила, что школа пользуется всеми мерами поддержки, которые предлагает регион и город. «Мои педагоги также живут в городском жилье и остаются работать в школе. Мне кажется, в областном центре это актуально. Различные выплаты, подъемные оказывают большую поддержку, чтобы этого ребенка — бывшего студента, новоиспеченного учителя — надо попробовать оставить в школе и помочь полюбить эту профессию», — прокомментировала Елена Синёва.

Руководитель Совета директоров школ Пскова объяснила, что главная цель современных школ — создание благоприятной эмоциональной атмосферы в учебном заведении: иметь какие-то определенные традиции, с помощью которых молодые учителя будут понимать, что они «точно нужны, полезны, важны для каждого члена коллектива».