Кадровый дефицит в Псковской области остается — врио директора Областного центра занятости населения

В Псковской области количество существующих вакансий объективно превышает число соискателей, что подтверждает устойчивый кадровый дефицит и исключает массовую безработицу. Об этом заявила временно исполняющая обязанности директора Областного центра занятости населения Наталия Мозговая в эфире радио ПЛН FM, подводя итоги Федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Федеральный этап ярмарки охватил 24 площадки по всей области, от Пскова до Великих Лук. В мероприятии приняли участие более 172 работодателей, которые представили свыше 4 000 вакансий. Ярмарку посетили 2 500 соискателей. По словам Наталии Мозговой, такой дисбаланс в пользу соискателей подтверждает имеющийся кадровый дефицит.

Врио директора Областного центра занятости населения подчеркнула эффективность формата «одного окна», который позволяет соискателям за несколько часов пройти собеседования сразу у множества работодателей.

«На ярмарке более 250 человек получили предложение о трудоустройстве. Формат ярмарки предполагал собеседование сразу с очень большим количеством работодателей. Соответственно, один человек мог получить предложение сразу, если работодатели ищут специалистов его профиля», - рассказала гостья студии.

Наталия Мозговая также обозначила, что площадка ярмарки работала как единый кадровый центр. Специалисты помогали соискателям пройти профориентацию, предлагали варианты обучения, переобучения и программы поддержки. «На этой площадке работали наши специалисты, которые могли сразу помочь соискателю. Соискатели реализуют всё, что даёт государство», - сказала Врио директора Областного центра занятости населения.