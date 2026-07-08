Управление Минюста РФ за полгода провело экспертизу почти 850 нормативных правовых актов Псковской области

В управлении Минюста России по Псковской области подвели итоги деятельности за первое полугодие 2026 года в сфере обеспечения единства правового пространства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

«Одним из ключевых условий стабильного развития любого региона является качественная и согласованная нормативная правовая база. Современное российское законодательство находится в постоянном развитии. Регулярное обновление федеральной нормативной базы, реформа местного самоуправления и совершенствование антикоррупционных механизмов требуют от всех участников правотворческого процесса высокой динамики и безупречного профессионализма. В Псковской области важнейшую роль в этом процессе играет управление Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области. Ведение федерального регистра нормативных правовых актов, государственная регистрация уставов муниципальных образований, а также правовая и антикоррупционная экспертиза документов — вот основные направления деятельности, которые обеспечивают единство правового пространства и защиту прав граждан», - рассказали в ведомстве.

Каждое изменение федерального законодательства требует оперативного внесения соответствующих изменений в региональные акты и их включения в федеральный регистр. Федеральный регистр – это государственная информационная система, представляющая собой распределенную базу данных, в которой собраны тексты законов и иных нормативных правовых актов, принятых органами власти субъектов России.

«Ведение федерального регистра нормативных правовых актов Псковской области — это не просто техническая процедура, а важнейший механизм обеспечения единства правового пространства в условиях динамично меняющегося федерального законодательства», - заметили в управлении.

По состоянию на 1 июля 2026 года в федеральный регистр включено 16 278 нормативных правовых актов Псковской области, из которых 9 169 являются действующими. Среди них — законы области, нормативные правовые акты губернатора, правительства и иных органов исполнительной власти Псковской области.

«Ключевой инструмент обеспечения качества нормативных актов — правовая и антикоррупционная экспертизы. Сотрудники управления проводят экспертизу как уже принятых документов, так и их проектов на стадии разработки. Это позволяет выявлять противоречия федеральному законодательству и коррупциогенные факторы на самых ранних этапах», - пояснили в ведомстве.

За первое полугодие 2026 года проведена правовая и антикоррупционная экспертизы 847 нормативных правовых актов Псковской области. Выявленные противоречия федеральному законодательству своевременно устраняются.

Управление конструктивно взаимодействует с органами государственной власти и местного самоуправления Псковской области.

Благодаря сотрудничеству и тесному взаимодействию управления Минюста России по Псковской области с органами власти обеспечивается высокое качество регионального законодательства в условиях постоянно развивающегося и изменяющегося правового поля, уточнили в ведомстве.

Всегда актуальные нормативные правовые акты содержатся в открытом доступе на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в Сети.