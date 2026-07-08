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На Псковскую область обрушатся аномальные ливни из-за циклона «Бернадетт»

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Новый циклон «Бернадетт», который принесет ливни до 50 миллиметров за сутки, приблизится к границам России сегодня, 8 июля. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы «Вести» и центра погоды ФОБОС.

Согласно прогнозу, во второй половине недели «Бернадетт» сместится вглубь Русской равнины, столкнется с каспийским циклоном, вследствие чего они начнут закручиваться вокруг общего центра, и в итоге один из них может исчезнуть.

«К границам нашей страны уже приближается новый ненастный вихрь, которому европейские метеорологи дали имя "Бернадетт". Сегодня его облачные поля успеют накрыть только Прибалтику и крайний запад России. Самые мощные ливни интенсивностью свыше 50 миллиметров за сутки мы ожидаем в Латвии. Из наших регионов больше всего небесной влаги достанется Калининградской и Псковской областям. Оказавшись достаточно близко друг к другу, циклоны начнут закручиваться вокруг общего центра. Пока "каспиец" не поглотит посланника Северной Атлантики. По-научному это слияние называется эффектом Фудзивары. Как итог – над Европейской Россией возникнет огромный регенерирующий суперциклон! Предыдущие ливни покажутся жителям региона мелким дождиком. Например, на центральные области за выходные может выплеснуться до трех четвертей июльского объема влаги!» — рассказали синоптики.

По их слова, также в Архангельске к концу недели ожидается до +31 градуса. В ближайшее время обстановка в атмосфере изменится мало.

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