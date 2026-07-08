Единую систему для учёта посещаемости и питания в школах запустят в Пскове при поддержке Сбера

В Пскове при поддержке Сбера прошла демонстрация обновлённой региональной информационной системы «Цифровое образование Псковской области» (РИС ЦОПО). К ней добавились новые подсистемы — система управления питанием («СУП») и система контроля и управления доступом («СКУД»), сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Платформа школьного питания от АО «Расчётные решения» прошла тестирование интеграции и теперь объединена с РИС ЦОПО. Образовательные организации получают возможность выбрать платформу для организации питания из числа прошедших тестирование интеграции и подключённых к РИС ЦОПО. В настоящее время получены заявки на подключение от трёх поставщиков — участников рынка.

Благодаря обновлённой системе родители больше не переживают, дошел ли ребенок до школы — при проходе через турникет карта ученика фиксирует вход. Информация сразу появляется в личном кабинете родителя в приложении «Образование Псковской области».

Процесс оплаты в столовой тоже упростится. Детская банковская карта привязана к лицевому счёту ученика. При покупке обеда деньги списываются с банковской карты или лицевого счета. В приложении отражается сумма и время покупки, а также перечень купленных блюд. Теперь можно не беспокоиться, что они потратят деньги не на еду.

Раньше учителя тратили время на перекличку и вручную передавали данные для учета питания. Теперь система учитывает, кто из учеников прошёл через турникет, и на основании этих данных автоматически формируются табели питания. Учителя освобождаются от лишней рутинной работы и могут сосредоточиться на уроках.

В приложении РИС ЦОПО также доступны электронный дневник, расписание уроков и запись на дополнительные занятия — все в одном месте. Сбер вместе с правительством Псковской области также прорабатывают перспективу размещения информации в специальном разделе приложения СберБанк Онлайн.

Поэтапный старт нового функционала в школах Псковской области запланирован на начало учебного года. Псковские решения стали основой для создания региональных информационных систем в сфере образования в Оренбургской, Орловской, Кировской областях, Чукотском автономном округе и Ставропольском крае.

Псковская область делится опытом с другими регионами, чтобы школы по всей стране становились удобнее для детей, родителей и учителей.