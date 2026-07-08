Псковский областной суд отказал в признании гражданина умершим

Псковский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке гражданское дело по заявлению Итальянцевой об объявлении её супруга умершим. Суд первой инстанции удовлетворил заявление, но апелляционная инстанция пришла к другому выводу. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Итальянцева просила суд признать её супруга умершим, так как ранее он был признан безвестно отсутствующим с 2016 года. Однако судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда решила, что отсутствие сведений о месте пребывания Итальянцева на протяжении более 5 лет не является достаточным основанием для объявления его умершим.

Суд учёл, что Итальянцев совершил особо тяжкое уголовное преступление, умышленно скрылся от следствия и суда за границей Российской Федерации, находится в федеральном и международном розыске. Также были приняты во внимание меры по его розыску, которые не дали результата.

Псковский областной суд отменил решение Великолукского городского суда и принял новое решение об отказе в удовлетворении заявления Итальянцевой.