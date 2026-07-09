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День сахарного печенья отмечается ежегодно сегодня

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День сахарного печенья отмечается ежегодно сегодня, 9 июля. Это неофициальный, но популярный международный праздник, посвящённый этому кондитерскому изделию.

Праздник зародился в США, где он известен как Национальный день сахарного печенья. Считается, что именно в американском городе Назарет (штат Пенсильвания) в XVIII веке переселенцы-протестанты из Германии впервые приготовили это кондитерское изделие. Оно получило название «Назаретское печенье» и отличалось маслянистостью, рассыпчатостью и способностью «таять во рту» при употреблении с чаем или кофе.

В этот день кондитеры со всего мира предлагают традиционные и авторские варианты печенья, проводят мастер-классы, кулинарные конкурсы и кондитерские фестивали. Желающим предоставляется возможность самостоятельно приготовить печенье — от замешивания теста до выпекания.

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