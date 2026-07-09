День семьи, любви и верности отпраздновали в опочецком Доме культуры

Дом культуры Опочецкого округа 8 июля отпраздновал День семьи, любви и верности, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.
Фото: администрация Опочецкого муниципального округа
Праздничное мероприятие началось с молебна о благополучии семьи, который провели священнослужители отец Иоанн и отец Николай.
С главной сцены к землякам обратилась заместитель главы администрации Опочецкого муниципального округа по социальной политике Ирина Лукьяновец. Она подчеркнула, что именно в семье мы черпаем силы для новых свершений, а взаимопонимание и поддержка — главный залог процветания общего дома — Опочецкого округа.
Как рассказали в администрации, праздничную атмосферу поддержали яркие творческие номера. Для зрителей выступили хор храма Покрова Пресвятой Богородицы, вокальная студия «Ступени» и семейный фольклорный клуб «Забава Опочецкая» под руководством Юлии Моргуновой.