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День семьи, любви и верности отпраздновали в опочецком Доме культуры

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Дом культуры Опочецкого округа 8 июля отпраздновал День семьи, любви и верности, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.

Фото: администрация Опочецкого муниципального округа

«Дом культуры стал местом притяжения для семейных пар, родителей с детьми и всех, для кого понятия "семья", "любовь" и "верность" — не пустые слова», - рассказали в администрации.

Праздничное мероприятие началось с молебна о благополучии семьи, который провели священнослужители отец Иоанн и отец Николай.

С главной сцены к землякам обратилась заместитель главы администрации Опочецкого муниципального округа по социальной политике Ирина Лукьяновец. Она подчеркнула, что именно в семье мы черпаем силы для новых свершений, а взаимопонимание и поддержка — главный залог процветания общего дома — Опочецкого округа.

 

Как рассказали в администрации, праздничную атмосферу поддержали яркие творческие номера. Для зрителей выступили хор храма Покрова Пресвятой Богородицы, вокальная студия «Ступени» и семейный фольклорный клуб «Забава Опочецкая» под руководством Юлии Моргуновой.

«В зале царила атмосфера настоящего семейного торжества. Благодарим всех участников, зрителей и организаторов за этот праздник. Пусть в ваших домах всегда живут любовь, взаимопонимание и радость!» - отметили в администрации округа.
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