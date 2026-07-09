Пара из Псковской области поженилась на Всероссийском свадебном фестивале

Пара из Псковской области связала себя узами брака на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» в Национальном центре «Россия» в День семьи, любви и верности, 8 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Фотографии: пресс-служба национального центра «Россия»

Илья Кузьмин и Анна Васильева живут в Пскове, жених работает в сфере спецтехники, увлекается единоборствами. Невеста — художница, активно участвует в выставках, фестивалях, социальных проектах. Влюбленные занимаются волонтерской деятельностью, у них много общих интересов — от автоспорта до путешествий.

Праздник объединил 186 влюбленных пар. В главном событии — церемонии единовременной регистрации браков в Москве — приняли участие 150 пар со всей страны и ближнего зарубежья. Ключевая тема фестиваля в этом году — «Едины в любви».

Президент России Владимир Путин поздравил участников III Всероссийского свадебного фестиваля с началом нового этапа в жизни и пожелал счастья. Глава государства также подчеркнул, что семейные отношения имеют для россиян особую ценность.

«Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с большим и значимым событием — рождением новой семьи. Желаю счастья и благополучия. Берегите друг друга. Пусть ваши мечты обязательно сбываются. Для каждого из нас семья — это надежная опора и поддержка, главная жизненная ценность. Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе. Совет да любовь!» — подчеркнул Владимир Путин.

Главным событием свадебного фестиваля стала единовременная регистрация браков влюбленных, в том числе интернациональных и зарубежных пар из Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении. Церемонию украсила передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Молодожены получили от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония.

Наряду с церемонией открытия фестиваля, ведущими которой стали семейная пара Регина Тодоренко и Влад Топалов, в первый день для будущих молодоженов состоялось много романтических событий. Среди них — прогулка на яхтах по Москве-реке и праздничное шествие по Выставочному переулку. Участникам подготовлен еще один подарок — интерактивная выставка «Три дома русской свадьбы». Экспозиция посвящена традиционным свадьбам в крестьянских, купеческих и дворянских семьях.

Во второй день фестиваля, 9 июля, состоится культурно-просветительская программа. В нее войдут лекции, открытые диалоги и встречи с известными людьми.

Одно из ключевых событий — музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба» — символ единства, крепких уз и готовности протянуть руку ближнему. Молодожены примут участие во флористическом мастер-классе по созданию венка из живых ромашек.

Первый Всероссийский свадебный фестиваль состоялся в 2024 году в рамках международной выставки-форума «Россия». На нем семейный союз заключила 221 пара. В 2025 году мероприятие состоялось в Национальном центре «Россия», где появилось еще 206 семей. Событие стало ежегодным и будет проводиться в День семьи, любви и верности. Фестиваль организован национальным центром «Россия» совместно с правительством Москвы и управлением ЗАГС Москвы.