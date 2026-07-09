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Умерла певица Бонни Тайлер

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Британская (валлийская) певица Бонни Тайлер умерла 8 июля, сообщили ее близкие через ее сайт и страницы в соцсетях. Ей было 75 лет.

Бонни Тайлер (Фото: Jessica Gow / Scanpix Sweden / Reuters)

Она неожиданно скончалась в больнице в Португалии, где проходила лечение. Британские СМИ напоминают, что в мае в Португалии ей провели экстренную операцию на кишечнике, после которой ее ввели в искусственную кому. В июне ее пресс-агент сообщал, что из комы она выведена, но остается в тяжелом состоянии.

Гейнор Хопкинс родилась 8 июня 1951 года в Уэльсе. Она стала певицей и композитором и выступала под псевдонимом Бонни Тайлер. Известность она получила после выхода в свет в 1977 году альбома The World Starts Tonight с хитами Lost in France и More Than a Lover. В том же году ее сингл It's a Heartache достиг четвертой строки в хит-параде UK Singles Chart и третьей - в US Billboard Hot 100. Наиболее известным считается хит Total Eclipse of the Heart, который для нее написал композитор и продюсер Джим Стайнман, пишет «Интерфакс»

В 2013 году Тайлер представляла Великобританию на «Евровидении» с песней Believe in Me.

Она трижды была номинирована на «Грэмми» и трижды - на BRIT Awards.

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