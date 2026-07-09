В ходе профилактического мероприятия «Охранник» в Псковской области выявили 17 нарушений

В целях профилактики нарушений в области частной охранной деятельности сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели профилактическое мероприятие «Охранник», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

В ходе проверки охранников росгвардейцы провели работу по разъяснению федерального законодательства об оружии и частной охранной деятельности в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, недопущения фактов хищения оружия.

Также они проверили более 60 объектов, охрана которых осуществляется частными охранными организациями.

В результате проверок выявлено 17 административных правонарушений.