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Обозначены даты каникул школьников в 2026/27 учебному году

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Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года. В Министерстве просвещения Российской Федерации рассказали, когда у школьников будут каникулы.  

Рекомендованные даты каникул в 2026/27 учебном году для учащихся 1–11-х классов при системе обучения по четвертям:

  • осенние каникулы – с 26 октября по 3 ноября 2026 года;
  • зимние каникулы – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;
  • весенние каникулы – с 27 марта по 4 апреля 2027 года;
  • летние каникулы – с 27 мая по 31 августа 2027 года.

Для обучающихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы – с 15 по 21 февраля 2027 года.

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