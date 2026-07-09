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Конкурс кулинарного мастерства среди поваров исправительных колоний провели в Псковской области

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В УФСИН России по Псковской области состоялся конкурс кулинарного мастерства среди поваров исправительных учреждений, приуроченный к 160-летнему юбилею со дня образования службы тыла уголовно-исполнительной системы, сообщили в ведомстве.

Фотографии: УФСИН России по Псковской области

В состязании приняли участие работники столовых исправительных колоний №4 и №6. Участники продемонстрировали имеющиеся знания и умения на практике — членам жюри были представлены разнообразные конкурсные работы: от первых блюд до десертов. В конкурсное меню вошли: рассольник «Ленинградский», салат из соленых огурцов, сдоба воздушная, жаркое, щи, винегрет, борщ традиционный, плов по-узбекски с курицей, салат витаминный.

Конкурсанты продемонстрировали не только владение приемами приготовления блюд, но и умение рационально использовать продукты, соблюдать санитарные нормы и технологические требования. Конкурсному жюри предстояло оценить вкус, подачу, эстетичность и соблюдение установленных правил и норм.

 
«По итогам конкурса победители и участники были отмечены руководством исправительных учреждений. Каждый из поваров показал достойный уровень мастерства, а представленные блюда отличались высоким качеством и оригинальностью исполнения», - рассказали в УФСИН.
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