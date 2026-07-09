Установка новых детских площадок продолжается на территории Псковского округа

В населенных пунктах всех территориальных отделов Псковского муниципального округа идет установка новых детских игровых площадок. В Карамышево и Неелово новое оборудование займет место прежних игровых элементов, небезопасных, отслуживших свой срок и ранее демонтированных. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ страница ВКонтакте

Все площадки приобретены за счет муниципального бюджета. В деревнях Соловьи и Нижние Галковичи в работу включились местные ТОСы: в Соловьях активисты на средства гранта приобрели дополнительные игровые элементы, а в Нижних Галковичах проводят установку детской площадки.

«Обращаюсь с просьбой к родителям! Обновление долгожданное, но необходимо поговорить с детьми, чтобы ребята до завершения установки элементов не играли на площадках. Сотрудники теротделов фиксируют такие случаи, это не безопасно. Погодные условия не позволяет в короткий срок произвести установку игровых элементов, особенно в части работ по бетонированию. Нужно еще чуть-чуть подождать, чтобы дети смогли безопасно и с удовольствием играть на обновленных площадках. Работа по установке детских площадок будет продолжена», - отметила Наталья Федорова.