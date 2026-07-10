День победы русской армии в Полтавском сражении в 1709 года отмечают сегодня

День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении в 1709 года отмечают сегодня, 10 июля.

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Генеральное сражение Северной войны 1700-1721 годов — Полтавская битва — произошло 8 июля (27 июня по старому стилю) 1709 года. Русская армия под командованием Петра I разгромила шведскую армию Карла XII (Karl XII). Полтавское сражение привело к перелому в Северной войне в пользу России.

В честь этой победы установлен День воинской славы России, который отмечается 10 июля. Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» был принят в 1995 году. В нем указано, что 10 июля — День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год).

Северную войну Россия вела со Швецией за выход к Балтийскому морю. В 1700 году молодая и неопытная армия Петра I была разбита под Нарвой, недалеко от Балтийского моря, талантливым полководцем, молодым шведским королем Карлом ХII.

После поражения русской армии Петр I в 1700-1702 годах осуществил грандиозную военную реформу — фактически заново создал армию и Балтийский флот. Весной 1703 года в устье Невы Петр I основал город и крепость Санкт-Петербург, а позже — морскую цитадель Кронштадт. Летом 1704 года русские захватили Дерпт (Тарту) и Нарву и таким образом закрепились на побережье Финского залива. В то время Петр I был готов заключить мирный договор со Швецией. Но Карл ХII решил продолжать войну до полной победы, чтобы полностью отрезать Россию от морских торговых путей.

Весной 1709 года после неудачной зимней кампании на Украине войско шведского короля Карла ХII осадило Полтаву, в которой предполагалось пополнить запасы, а затем продолжить путь в направлении Харькова, Белгорода и далее на Москву. В апреле‑июне 1709 года гарнизон Полтавы в составе 4,2 тысячи солдат и 2,6 тысячи вооруженных горожан во главе с комендантом полковником Алексеем Келиным, поддержанный подошедшей на подмогу конницей генерала Александра Меншикова и украинских казаков, успешно отбил несколько штурмов противника. Героическая оборона Полтавы сковала силы Карла ХII. Благодаря ей Русская армия получила возможность в конце мая 1709 года сосредоточиться в районе крепости и подготовиться к битве с врагом.

В конце мая в район Полтавы подошли главные силы русской армии под командованием Петра I. На военном совете 27 июня (16 июня по старому стилю) было решено дать генеральное сражение. К 6 июля (25 июня по старому стилю) русская армия, численностью в 42 тысячи человек и имевшая 72 орудия, расположилась в созданном ею укрепленном лагере в пяти километрах севернее Полтавы.

Поле перед лагерем шириной около 2,5 километра, прикрытое с флангов густым лесом и зарослями, было укреплено системой полевых инженерных сооружений из шести фронтальных и четырех перпендикулярных им четырехугольных редутов. Редуты находились друг от друга на расстоянии ружейного выстрела, чем обеспечивалось тактическое взаимодействие между ними. В редутах разместились два батальона солдат и гренадеров, за редутами — 17 кавалерийских полков под командованием Александра Меншикова. Замысел Петра I заключался в том, чтобы измотать противника на передовой позиции (линии редутов), а затем разбить его в открытом полевом бою.

В ночь на 8 июля (27 июня по старому стилю) шведское войско под командованием фельдмаршала Карла Реншильда (Carl Rehnskild, Карл ХII на рекогносцировке был ранен) численностью около 20 тысяч солдат и с четырьмя орудиями — четырьмя колоннами пехоты и шестью колоннами конницы — двинулось к позиции русских. Остальные войска — до 10 тысяч солдат находились в резерве и на охране шведских коммуникаций.

Могучий патриотический настрой вызвали у русских воинов обращенные к ним перед началом сражения слова Петра: «Воины! Пришел час, который должен решить судьбу Отечества. Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу Веру и Церковь…. Имейте в сражении перед собой Правду и Бога, защитника вашего. А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога. Жила бы только Россия во славе и благоденствии для благосостояния вашего».

В 3 часа ночи 8 июля (27 июня по старому стилю) русская и шведская конницы завязали упорный бой у редутов. К 5 часам утра шведская конница была опрокинута, но следовавшая за ней пехота овладела первыми двумя русскими редутами. В шестом часу утра шведы, наступая за отходившей русской конницей, попали своим правым флангом под перекрестный ружейный и пушечный огонь из русского укрепленного лагеря, понесли большие потери и в панике отошли к лесу. В это же время правофланговые шведские колонны, отрезанные в ходе боев за редуты от своих главных сил, отошли в лес севернее Полтавы, где были разгромлены двинувшейся за ними конницей Меншикова и сдались.

Около 6 часов Петр I вывел армию из лагеря и построил ее в две линии, где в центре разместил пехоту, а на флангах конницу Меншикова и Боура. В лагере был оставлен резерв (девять батальонов). Главные силы шведов выстроились напротив русских войск. В 9 часов утра завязался рукопашный бой. В это время конница Русской армии стала охватывать фланги противника. Шведы начали отступление, превратившееся к 11 часам в беспорядочное бегство. Русская конница преследовала их до берега реки, где остатки шведской армии сдались в плен.

Полтавская битва закончилась убедительной победой русской армии. Противник потерял свыше девяти тысяч убитыми, 19 тысяч пленными. Потери русских — 1345 человек убитыми и 3290 ранеными. Сам Карл был ранен и с небольшим отрядом бежал в Турцию. Военное могущество шведов было подорвано, слава о непобедимости Карла XII развеяна.

Полтавская победа определила исход Северной войны. Русская армия показала прекрасную боевую подготовку и героизм, а Петр I и его военачальники — выдающиеся полководческие способности. Русские первыми в военной науке той эпохи применили полевые земляные укрепления, а также быстро перемещающуюся конную артиллерию. В 1721 году Северная война закончилась полной победой Петра I. К России отошли старинные русские земли, и она прочно укрепилась на берегах Балтийского моря, пишет «РИА Новости».