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Выходца из Южной Азии без документов задержали на границе РФ в Псковской области

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Выходец одной из стран Южной Азии задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Иностранец следовал из Латвийской Республики в обход установленных пунктов пропуска и не имел при себе документов, удостоверяющих личность.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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