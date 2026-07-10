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«Таблетку» в Локне восстановят для проведения творческих мероприятий

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Руководитель управления по молодежной политике, спорту и культуре администрации Локнянского муниципального округа Мария Титенкова стала победителем регионального конкурса молодежных инициативных проектов. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в Мах. 

Фото: Иван Белугин / Мах

«Благодаря этой победе мы сможем приступить к восстановлению хорошо знакомой многим локнянцам площадки в городском парке — той самой "Таблетки". Когда-то здесь проходили танцевальные вечера, собиралась молодежь, звучала музыка. У многих жителей с этим местом связаны добрые воспоминания», — отметил Иван Белугин.

По словам главы муниципалитета, сегодня площадка находится в запущенном состоянии. Несмотря на регулярные субботники, там снова появляются битое стекло, бутылки и мусор. «Это особенно обидно, потому что сам парк стал красивым, уютным и обновленным общественным пространством», — добавил он. 

Проект позволит привести «Таблетку» в порядок, восстановить ее как творческую площадку и вернуть ей нормальную жизнь. В дальнейшем округ планирует использовать ее для творческих мероприятий, встреч и досуга.

«Такие проекты — это не просто про благоустройство. Это про память места, про уважение к жителям и про то, чтобы в нашем округе появлялось больше точек притяжения для людей», — резюмировал Иван Белугин.
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Белугин Иван Дмитриевич

Белугин Иван Дмитриевич

Глава Локнянского муниципального округа Псковской области.

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