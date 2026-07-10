«Таблетку» в Локне восстановят для проведения творческих мероприятий

Руководитель управления по молодежной политике, спорту и культуре администрации Локнянского муниципального округа Мария Титенкова стала победителем регионального конкурса молодежных инициативных проектов. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в Мах.

Фото: Иван Белугин / Мах

«Благодаря этой победе мы сможем приступить к восстановлению хорошо знакомой многим локнянцам площадки в городском парке — той самой "Таблетки". Когда-то здесь проходили танцевальные вечера, собиралась молодежь, звучала музыка. У многих жителей с этим местом связаны добрые воспоминания», — отметил Иван Белугин.

По словам главы муниципалитета, сегодня площадка находится в запущенном состоянии. Несмотря на регулярные субботники, там снова появляются битое стекло, бутылки и мусор. «Это особенно обидно, потому что сам парк стал красивым, уютным и обновленным общественным пространством», — добавил он.

Проект позволит привести «Таблетку» в порядок, восстановить ее как творческую площадку и вернуть ей нормальную жизнь. В дальнейшем округ планирует использовать ее для творческих мероприятий, встреч и досуга.