В Псковской области стартует конкурс профессионального мастерства «А ну-ка, девушки!»

В Псковской области стартует региональный этап I Всероссийского конкурса профессионального мастерства работниц промышленных предприятий и производств «А ну-ка, девушки!», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Конкурс направлен на повышение престижа рабочих профессий, поддержку профессионального развития женщин, популяризацию достижений в производственной сфере, развитие наставничества, а также на укрепление кадрового потенциала ключевых отраслей экономики России — промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, медицинской и фармацевтической, добывающей, химической промышленности и машиностроения.

Конкурс проводится в двух возрастных категориях:

«А ну-ка, девушки!» — от 20 до 35 лет (включительно);

«А ну-ка, девушки! Наставницы» — от 36 до 60 лет (включительно).

Региональный этап пройдёт в Псковской области с 8 июня по 30 сентября. Победительницы регионального этапа примут участие в федеральном финале, который состоится в Москве 27–30 октября.

Вся информация о проведении конкурса, составе оргкомитета и профессиональных жюри, контактах и формах подачи заявок публикуется на официальных сайтах: www.devushki.pro и www.анукадевушки.рф.

Псковский облсовпроф приглашает членские организации профсоюзов оказать информационную поддержку конкурса и довести сведения о нём до работниц предприятий региона.

Конкурс организован федеральным партийным проектом «Выбирай своё» партии «Единая Россия» совместно с ассоциацией «Евразийская Лига женщин-изобретателей и технологических предпринимателей» (Женская Лига ЕАЖЛ). Проведение конкурса — это практическая реализация Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы, утверждённой распоряжением правительства РФ от 29 декабря 2022 года №4356-р.