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Врачи рассказали псковичам, как решить проблему стрессового недержания

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Как решить проблему стрессового недержания, рассказали в Псковской областной клинической больнице.

«Стрессовое недержание (когда подтекание происходит при кашле, чихании, смехе или физической нагрузке) — это состояние, с которым сталкиваются многие женщины. Оно сильно снижает качество жизни, заставляя отказываться от спорта, долгих прогулок и активной жизни. Но современная медицина предлагает эффективное решение. Избавиться от недержания можно с помощью слинговой операции», - рассказали в ПОКБ.

Во время вмешательства под мочеиспускательный канал (уретру) подводится специальная пластиковая лента-имплант, называемая слингом. Она создает надежную внутреннюю поддержку, помогая уретре оставаться в правильном анатомическом положении. Такое вмешательство по праву считается «золотым стандартом» лечения стрессового недержания мочи во всем мире.

По словам врачей, слинговый метод — это современная, бережная операция, которая имеет огромные преимущества:

  • Без видимых рубцов. Небольшие разрезы в месте выхода ленты постепенно становятся практически незаметными.
  • Без длительной реабилитации. Пациент быстро возвращается к привычной жизни и любимым делам.
  • Без долгого пребывания в стационаре. Операция занимает минимум времени, а восстановление проходит максимально комфортно.

Контакт-центр ПОКБ: 8 (8112) 29-57-00. 

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