Врачи рассказали псковичам, как решить проблему стрессового недержания

Как решить проблему стрессового недержания, рассказали в Псковской областной клинической больнице.
Во время вмешательства под мочеиспускательный канал (уретру) подводится специальная пластиковая лента-имплант, называемая слингом. Она создает надежную внутреннюю поддержку, помогая уретре оставаться в правильном анатомическом положении. Такое вмешательство по праву считается «золотым стандартом» лечения стрессового недержания мочи во всем мире.
По словам врачей, слинговый метод — это современная, бережная операция, которая имеет огромные преимущества:
- Без видимых рубцов. Небольшие разрезы в месте выхода ленты постепенно становятся практически незаметными.
- Без длительной реабилитации. Пациент быстро возвращается к привычной жизни и любимым делам.
- Без долгого пребывания в стационаре. Операция занимает минимум времени, а восстановление проходит максимально комфортно.
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