Росгвардия проверила антитеррористическую защищённость псковского детского лагеря «Дружба»

Представители управления Росгвардии по Псковской области провели проверку антитеррористической защищённости детского оздоровительного лагеря «Дружба», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы убедились в наличии и исправности кнопок вызова, выведенных на пульт централизованной охраны Росгвардии, оценили количество, работоспособность и расположение камер наружного и внутреннего наблюдения, работоспособность системы голосового оповещения для информирования детей и персонала в случае чрезвычайной ситуации и наличие необходимых документации по антитеррористической защищенности и действиям при ЧС.

Также они проинспектировали надежность дверей окон, ограждений по периметру территории и пропускной режим на входе.