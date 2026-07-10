Т1 Облако подписала договор на страхование киберрисков с компанией «СОГАЗ»

Т1 Облако (ИТ-холдинг Т1) подписала договор на страхование киберрисков с компанией «СОГАЗ». Наличие страхового полиса обеспечивает финансовые гарантии для оперативного восстановления ИТ-систем, минимизируя время простоя облака и сокращая период недоступности сервисов для клиентов в случае разного вида компьютерных атак и технических сбоев. Этот шаг стал логичным дополнением многоуровневой системы информационной безопасности и технической устойчивости компании. Он представляет финальный финансовый уровень защиты, который соответствует лучшим мировым практикам управления рисками, сообщили в Т1.

В ответ на рост компьютерных атак киберстрахование становится мировым стандартом для технологических лидеров. В России в 2025 году как минимум одной кибератаке на инфраструктуру подверглось более 70% компаний, десяти и более кибератакам — 29%. На этом фоне рынок киберстрахования демонстрирует рост: по итогам 2025 года он увеличился на 20–30%, а объем страховых взносов повысился на 60%, что говорит о переходе крупнейших игроков к зрелым моделям риск-менеджмента.

Оформлению страхового полиса Т1 Облако предшествовал аудит ИТ-инфраструктуры компании, проведенный АО «СОГАЗ», ее архитектуры систем защиты и внутренних ИБ-регламентов. Успешное прохождение проверки ИБ-аудиторами подтвердило, что облачная платформа соответствует высочайшим стандартам устойчивости к компьютерным атакам, утечкам данных и технологическим сбоям.

Для Т1 Облако страховой механизм защиты от киберрисков является дополнительным инструментом обеспечения непрерывности бизнеса и быстрого восстановления сервисов, который усиливает статус провайдера как надежного партнера для размещения критически важных корпоративных систем, баз данных и ИТ-сервисов. Договор страхования предусматривает возмещение убытков как самому Т1 Облако, так и его клиентам. Страховое покрытие охватывает широкий спектр последствий инцидентов — от утраты данных и технических сбоев инфраструктуры, включая расходы на экспертизу и восстановление, до ответственности перед третьими лицами за их убытки в результате инцидентов.