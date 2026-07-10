Врач объяснил, почему от кондиционера может заболеть горло

Резкий перепад температур из-за кондиционера при входе с жары в помещение может вызвать боль в горле за десять минут, рассказал врач Дмитрий Карпенко.

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«Первые 3 минуты: термический шок и сужение сосудов. 4–8 минут: отключение местного иммунитета. 8–12 минут: осушение и микротрещины. Кондиционер не заносит инфекцию, он за 10 минут обезоруживает горло перед микробами, которые уже были внутри», — сказал Дмитрий Карпенко.

По словам врача, безопасная разница между улицей и комнатой не должна превышать пять — семь градусов. Он также добавил, что прямой поток холодного воздуха не должен попадать на шею, спину или лицо. Если горло уже заболело, нужно экстренно увлажнить слизистую полосканиями или спреями с морской водой, заключил Дмитрий Карпенко в беседе с «Газете.Ru».