«Бензиновая тревожность» развивается у россиян

В последние дни в информационном поле появился новый термин — «бензиновая тревожность». Психологи фиксируют состояние, при котором мужчины обращаются с жалобами на напряжение и раздражительность, а в ходе консультаций выясняется: в основе лежит страх остаться без автомобиля из-за ситуации с топливом. Пока таких случаев немного, но сам факт появления феномена показателен. Об этом сообщил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

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Пока что «бензиновую тревожность» действительно обнаружили только у мужчин. Автомобиль для многих из них — не просто средство передвижения, а символ свободы, независимости и статуса. Угроза потери этой возможности воспринимается как удар по самооценке. У женщин связь «автомобиль — идентичность» выражена слабее, поэтому они реагируют на ограничения скорее как на бытовое неудобство.

По словам эксперта, ситуация не уникальна для России. На Шри-Ланке в 2026 году власти ввели «энергетические каникулы», а бензин начали отпускать по QR-кодам. На Кубе давно наблюдается энергетический кризис. Во Вьетнаме панику вызвали сообщения о проблемах с поставками. В США рост цен на бензин оказывает сильное влияние на потребительские настроения. В России ограничения на продажу топлива ввели уже десятки регионов. Власти подчёркивают: меры носят превентивный характер, вводятся не из-за дефицита, а для борьбы с ажиотажным спросом. Но для психики, реагирующей на восприятие, а не на реальность, эта разница не имеет значения.

«Тревога возникает не из-за самого факта ограничений, а из-за неопределённости. Человек боится не отсутствия бензина, а неизвестности: "А что будет завтра?" Новости о перекрытии заправок и очередях создают фон, на котором воображение дорисовывает мрачные сценарии. Страх перед бытовыми неудачами перерастает в ощущение: «Я перестаю контролировать свою жизнь», - пояснил Яков Якубович.

Психологи отмечают, что этот вид тревоги поддаётся коррекции. Первое — получить достоверную информацию: тревога питается неизвестностью. Власти неоднократно подчёркивали, что ограничения вводятся не из-за дефицита. Второе — переключить фокус внимания: семья, работа, хобби — это то, что остаётся с вами независимо от цен на бензин. Третье — вернуть ощущение контроля: спланировать поездки, заправляться по лимиту без паники, рассмотреть альтернативные маршруты. Четвёртое — не драматизировать: общественный транспорт существует, многие поездки можно отложить. Пятое — помнить о временном характере ситуации: как показывает опыт других стран, топливные кризисы имеют начало и конец, пишет RuNews24.ru.

«Бензиновая тревожность» — это не столько про бензин, сколько про нашу уязвимость перед неопределённостью. Лучший способ справиться с ней — не пытаться контролировать то, что невозможно контролировать, а научиться сохранять спокойствие там, где это в ваших силах», - заключил Яков Якубович.