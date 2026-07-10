 
Общество

Елену Косенкову предлагают признать Почетным гражданином города Пскова

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Звание «Почетный гражданин города Пскова» предложено присвоить заслуженному и почетному работнику текстильной и легкой промышленности РФ, генеральному директору ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» Елене Косенковой. Об этом сообщили в Псковской гордуме.

Соответствующий вопрос рассмотрели члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы. Заседание состоялось сегодня под председательством Алексея Форша.

Инициаторы обращения отметили, что Елена Косенкова – не только настоящий профессионал своего дела, но и человек с активной жизненной позицией, избиралась депутатом Псковского областного Собрания, членом Общественной палаты региона, много лет активно занимается благотворительной деятельностью. 

С начала специальной военной операции она активно участвует в организации гуманитарных сборов на нужды бойцов СВО. Елена Косенкова дважды становилась победителем конкурса «Деловой человек года», в 2002 году награждена Орденом Почета по указу президента России Владимира Путина.

Фото: Псковская городская Дума
 

Члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю Псковской городской Думы внести этот вопрос в повестку очередной сессии с рекомендацией депутатам «принять».

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Пресс-портреты

Косенкова Елена Александровна

Косенкова Елена Александровна

Генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка»

Путин Владимир Владимирович

Путин Владимир Владимирович

Президент РФ

Форш Алексей Геннадьевич

Форш Алексей Геннадьевич

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

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