Елену Косенкову предлагают признать Почетным гражданином города Пскова

Звание «Почетный гражданин города Пскова» предложено присвоить заслуженному и почетному работнику текстильной и легкой промышленности РФ, генеральному директору ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» Елене Косенковой. Об этом сообщили в Псковской гордуме.

Соответствующий вопрос рассмотрели члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы. Заседание состоялось сегодня под председательством Алексея Форша.

Инициаторы обращения отметили, что Елена Косенкова – не только настоящий профессионал своего дела, но и человек с активной жизненной позицией, избиралась депутатом Псковского областного Собрания, членом Общественной палаты региона, много лет активно занимается благотворительной деятельностью.

С начала специальной военной операции она активно участвует в организации гуманитарных сборов на нужды бойцов СВО. Елена Косенкова дважды становилась победителем конкурса «Деловой человек года», в 2002 году награждена Орденом Почета по указу президента России Владимира Путина.

Фото: Псковская городская Дума

Члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю Псковской городской Думы внести этот вопрос в повестку очередной сессии с рекомендацией депутатам «принять».