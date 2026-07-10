Псковский облсовпроф отправил медикаменты и аптечки в зону СВО

Псковский областной совет профсоюзов совместно с областными отраслевыми организациями профсоюзов передал в медицинский пункт 124-го отдельного танкового батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии, находящийся в зоне специальной военной операции, медикаменты, тактические аптечки и предметы первой необходимости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Псковский облсовпроф.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

«Постоянная работа по поддержке наших бойцов, выполняющих задачи по защите нашей Родины в зоне специальной военной операции, не прекращается и не будет прекращена профсоюзами до нашей полной победы. Это одна из первоочередных и приоритетных задач профсоюзов», – сказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов при передаче груза.

Псковский областной совет профсоюзов совместно с учреждениями профсоюзов и областными отраслевыми организациями профсоюзов проводит постоянную работу по сбору, комплектации и отправке грузов для подразделений в зону СВО с 2022 года.