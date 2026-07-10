Очередная сессия Псковской городской Думы пройдет 17 июля

Очередную сессию Псковской городской Думы созовут 17 июля, данная информация следует из постановления председателя Думы.

В повестку дня сессии включены 23 вопроса, среди ключевых: о присвоении звания «Почетный гражданин города Пскова» руководителю швейной фабрики Елене Косенковой, о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» сотрудника «Псковских тепловых сетей» Бориса Усанова, о присвоении наименования «Парк строителей» парку, расположенному на территории городского округа «Город Псков». Планируется также внести ряд изменений в действующие нормативно-правовые акты и установить границы новых ТОСов.

Сессия пройдет в Городском культурном центре, начало в 10:00.