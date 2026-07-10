Ведущего охотоведа Гдовского лесничества будут судить по делу о мошенничестве

Уголовное дело в отношении ведущего охотоведа Гдовского лесничества, обвиняемого в мошенничестве, поступило в Гдовский районный суд. Об этом сообщили в официальном канале судов Псковской области в мессенджере МАХ.

По версии следствия, 8 сентября 2025 года мужчина, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознавая, что не имеет полномочий на выдачу разрешений на добычу животных, злоупотребляя доверием потерпевшего, выдал ему разрешение стоимостью 35 000 рублей на добычу копытных животных на территории Гдовского района. Также он указал потерпевшему о необходимости перевести ему денежные средства на банковский счет.

Действия мужчины квалифицированы по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время суд решает вопрос о назначении уголовного дела к рассмотрению по существу.