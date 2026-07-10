«Гусеницы из ада»: ядовитые личинки распространяются в Дании

Ядовитые гусеницы походного дубового шелкопряда распространяются в ряде европейских стран. Контакт с ними может привести к раздражению кожи, проблемам с дыханием и даже анафилактическому шоку, сообщает датский телеканал TV2.

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Телеканал называет насекомых «гусеницами из ада». Их тела покрыты мелкими волосками, содержащими токсичный белок тауметопеин. При соприкосновении с кожей или попадании в дыхательные пути он способен вызвать сильный зуд, раздражение, кашель и аллергические реакции. В отдельных случаях возможен анафилактический шок.

По данным TV2, походные дубовые шелкопряды уже обнаружены в коммунах Оденсе, Нюборг, Кертеминд, Нордфюнс, Копенгаген, Морсе и Хернинг. Ряд муниципалитетов также готовится к возможному появлению насекомых. Жителей просят внимательно осматривать дубы, поскольку полностью предотвратить распространение шелкопряда невозможно.

После летних каникул правительство Дании планирует обсудить с парламентскими партиями меры по борьбе с распространением опасных гусениц.

Активное распространение походного дубового шелкопряда также фиксируют в Швейцарии и Франции. По данным портала Swissinfo, насекомые все чаще встречаются на востоке Швейцарии, а в Цюрихе из-за них временно закрывали некоторые пляжи. Специалисты связывают ситуацию с повышением температуры воздуха, вызванным изменением климата.

Во Франции нашествие шелкопрядов затронуло регион Бретань. В городе Ванн из-за опасных гусениц закрыли парк, а укусы насекомых у нескольких десятков детей первоначально приняли за чесотку. Вместе с тем французские эксперты считают, что массовое распространение связано с естественной цикличностью, которая повторяется примерно раз в семь лет, пишет РИА Новости.

В июне немецкое издание Bild сообщало о стремительном распространении походного дубового шелкопряда в Берлине.