Идентификация покупателей хостинга через «Госуслуги» может стать обязательной

Минцифры обсуждает с хостинг-провайдерами возможное введение обязательной идентификации клиентов через портал «Госуслуги». В отличие от уже утвержденных требований для владельцев доменов .ru, .рф и .su, для пользователей хостинга сейчас авторизация предусматривает сразу несколько вариантов, например, по электронной почте и путем подтверждения личности через платеж картой российского банка. Регулятор настаивает, чтобы за каждым выделенным IP-адресом стоял конкретный пользователь с подтвержденной учетной записью.

Минцифры ведет переговоры с хостинг-провайдерами о введении обязательной регистрации физлиц через портал «Госуслуги» (ЕСИА), рассказали два собеседника на рынке хостинг-провайдеров. Речь идет обо всех предоставляемых провайдерами услугах. С сентября текущего года на администраторов доменов в зонах .ru, .рф и .su аналогичное требование уже распространяется, оно предусматривает идентификацию через ЕСИА при регистрации или продлении домена.

В 2023 году Минцифры уже предлагало сделать идентификацию через «Госуслуги» единственным доступным способом, но после обсуждения с отраслью ведомство расширило перечень допустимых вариантов. В настоящее время провайдеры используют упрощенную схему, то есть регистрацию по электронной почте и, например, подтверждение личности через платеж по карте российского банка, говорит источник «Коммерсанта» в отрасли.

Однако сейчас регулятор возвращается к идее обязательной привязки пользователя к аккаунту на «Госуслугах», «чтобы за каждым выделенным IP-адресом стоял конкретный пользователь с подтвержденной учетной записью».

Как уточнили в Роскомнадзоре, по состоянию на 8 июля 2026 года Реестр провайдеров хостинга, администратором которого является ведомство, содержит 584 записи (компании).

Мнения участников рынка относительно эффективности меры разделились. Гендиректор «Турбо Облако» (входит в «Ростелеком») Александр Обухов же считает, что любой инструмент, гарантирующий, что за ресурсом стоит реальный пользователь, помогает бороться с фишингом и мошенничеством. Он отметил, что компания уже внедрила авторизацию через ЕСИА в добровольном порядке, интеграционные затраты «абсолютно подъемны для рынка», а основные издержки носят временной характер.

При этом для иностранцев, по его мнению, нужны альтернативные механизмы. Руководитель департамента хостинга «Рунити» (Руцентр, Рег.ру, Рег.облако, SpaceWeb) Валентин Бостанов говорит, что компания «ждет проектов постановлений для точной оценки». Предварительные затраты на внедрение для компании, по его мнению, от 5 млн руб., итоговая сумма зависит от модели интеграции и аттестации. У «Рунити» идентификация через ЕСИА доступна в Руцентре с 2024 года, в Рег.ру — с осени 2025. Этот способ, по словам Бостанова, выбрали более 420 тысяч клиентов (только с начала июля — 28 тысяч).

Гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин называет трансформацию нормативного поля «естественным этапом развития Рунета», однако предупреждает, что обязательная идентификация через ЕСИА заметно ударит по экономике розничного сегмента.

По его словам, в первый год действия новых правил отрасль может столкнуться со структурным изменением спроса, причем в первую очередь это коснется физлиц — независимых разработчиков, студентов и розничных пользователей. Для них необходимость авторизации через «Госуслуги» создает дополнительный административный барьер. Никита Цаплин оценивает риск потери от 20% до 35% клиентов этой категории, которые могут перенаправить свои бюджеты на зарубежные площадки, находящиеся вне российской юрисдикции. Для хостинг-провайдеров, ориентированных на массовый розничный сегмент, это означает необходимость пересмотра бизнес-моделей, тогда как крупные корпоративные игроки и B2B-сектор, по его оценке, воспримут интеграцию с ЕСИА нейтрально, поскольку они изначально работают в «белом» правовом поле по договорам.

Некоторые на IT-рынке обращают внимание на проблемы иностранцев, для которых такая идентификация может стать барьером. По их словам, инициатива может лишить их возможности управлять продуктами, арендованными у провайдера хостинга, что грозит потерей доступа к ним. Также некоторые владельцы не смогут продлить или перенести свои домены, а освободившиеся могут захватить мошенники. Единственный выход источник видит в передаче домена российской компании или посреднику.