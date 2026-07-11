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Детям в псковских летних лагерях напомнили правила безопасности во время летнего отдыха

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Сотрудники УМВД России по Псковской области посетили ребят, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях региона. Стражи порядка провели профилактическую встречу и напомнили детям правила поведения у водоемов, в быту и на улице, сообщила пресс-служба ведомства.

Фотографии: пресс-служба управления УМВД России по Псковской области

Спикеры акцентировали внимание подростков на основополагающих правилах дорожного движения: безопасном поведении на проезжей части, требованиях к езде на велосипедах и самокатах, а также на важности использования светоотражающих элементов в темное время суток.

Инспектор по делам несовершеннолетних рассказал о правилах личной безопасности и в сети Интернет. До отдыхающих довели информацию об уголовной и административной ответственности.

В завершение встречи организаторы пожелали ребятам безопасных каникул, наполненных яркими и позитивными эмоциями

Мероприятие прошло в рамках акции «Каникулы с Общественным советом».

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