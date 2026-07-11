Михаил Ведерников: Кадровый центр Минздрава Псковской области создан для обеспечения здравоохранения региона

Кадровый центр регионального министерства здравоохранения работает в Псковской области с 1 июля. Данный центр был открыт в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и федерального проекта «Медицинские кадры». Центр занимается системной работой с медицинскими кадрами: привлечением, обучением, развитием и удержанием врачей и среднего медперсонала, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Фото: Михаил Ведерников / Мах

Задача кадрового центра — не просто закрывать отдельные вакансии, а выстраивать единую стратегию кадрового обеспечения здравоохранения региона. Основные направления работы центра: профориентация и целевое обучение, адаптация молодых специалистов и наставничество, а также снижение кадрового дефицита.

Одна из ближайших задач центра — помочь с трудоустройством выпускникам медицинских вузов и колледжей 2026 года, прежде всего целевикам. Специалистов будут сопровождать на старте работы, помогать с адаптацией и оформлением положенных мер поддержки.