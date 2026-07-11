Псковичам рассказали, как правильно прожарить мясо на гриле

Самой распространённой ошибкой при приготовлении мяса на гриле является оценка готовности по цвету поверхности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
Для уничтожения патогенной флоры (сальмонеллы, кампилобактера и листерий) требуется устойчивое прогревание до температуры в центре продукта:
- Для свинины, говядины и баранины критическая точка – +70 °C внутри куска
- Курица и любая птица требует +75 °C (из-за риска сальмонеллеза она вообще считается самым опасным продуктом для гриля)
- Рыбу и морепродукты нужно прогреть до +65–70 °C.