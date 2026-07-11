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Псковичам рассказали, как правильно прожарить мясо на гриле

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Самой распространённой ошибкой при приготовлении мяса на гриле является оценка готовности по цвету поверхности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

«Снаружи — аппетитный стейк, внутри — биологическое оружие… Знаете, какая самая распространенная и опасная ошибка гриля? Верить «румяной корочке». Цвет мяса не имеет никакого отношения к его безопасности. Внутренние слои куска могут оставаться сырыми, даже если снаружи все обуглилось», - предупредили в управлении.

Для уничтожения патогенной флоры (сальмонеллы, кампилобактера и листерий) требуется устойчивое прогревание до температуры в центре продукта:

  • Для свинины, говядины и баранины критическая точка – +70 °C внутри куска 
  • Курица и любая птица требует +75 °C (из-за риска сальмонеллеза она вообще считается самым опасным продуктом для гриля) 
  • Рыбу и морепродукты нужно прогреть до +65–70 °C. 
«Главный герой пикника — не шампур, а кулинарный щуп-термометр! Продается на любом маркетплейсе и стоит недорого», - заключили в управлении Роспотребнадзора.
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