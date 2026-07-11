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Пустошкинский и Пушкиногорский округа в преддверии 82-й годовщины освобождения провели памятные мероприятия

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Пустошкинский и Пушкиногорский округа в преддверии 82-й годовщины освобождения провели памятные мероприятия. Об этом пишет депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в мессенджере «Макс».

Фото: Александр Козловский / «Макс»

В Пустошкинском районе в преддверии годовщины освобождения состоялся торжественный митинг у воинского захоронения. Вместе с жителями память павших героев почтили глава района Юрий Кравцов, представители общественных организаций, духовенства и молодёжи.

В мероприятии также приняла участие социальный координатор фонда «Защитники Отечества», кандидат в депутаты Псковского областного Собрания Дарья Козьякова.

«Сегодня особенно важно сохранять историческую память и оставаться едиными — именно в этом всегда была и остаётся сила нашей страны», - отметила она.
 

Пушкиногорский район также встречает 82-ю годовщину освобождения. Здесь памятные мероприятия начались с традиционного велопробега «Нашему подвигу нет забвения». Его участники проехали по местам боёв, посетили мемориал «Чертова гора», почтили минутой молчания воинов-освободителей и возложили цветы.

«За освобождение Пустошкинского и Пушкиногорского районов была заплачена огромная цена. Тысячи солдат навсегда остались на псковской земле, чтобы следующие поколения могли жить, растить детей, трудиться и строить планы на будущее. Поздравляю жителей Пустошкинского и Пушкиногорского округов с годовщиной освобождения! Желаю мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть память о мужестве наших предков всегда объединяет нас и передаётся от поколения к поколению», - пишет Александр Козловский.
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