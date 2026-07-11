Псковская Дружина отмечает третью годовщину со дня образования

АНО Псковской области «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» 11 июля отмечает 3 года со дня образования, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

«Спасибо за вашу бдительность, мужество и готовность служить на благо Псковской земли и наших жителей!» - поздравил участников объединения с праздником губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Сегодня в рядах организации уже более 2 тысяч человек.

Как рассказали в правительстве, ежедневно дружинники выполняют очень важные задачи. В их числе: охрана критической инфраструктуры, патрулирование объектов ТЭК, выявление мест возможного запуска БПЛА, пресечение террористической деятельности и многое другое.

Только в 2026 году дружинники обеспечили безопасность на 328 массовых мероприятиях по всей области. Невельский и Себежский филиалы активно помогают пограничному управлению ФСБ на российско-белорусском участке.

Дружинники осуществляют патрулирование водных объектов для борьбы с нарушителями и браконьерами.

Добровольные пожарные команды в Псковском и Дновском районах уже потушили 10 ландшафтных пожаров и 5 дней помогали бороться с возгоранием на полигоне ТБО под Порховом.

Сейчас дружинники оперативно включились в работу по оказанию помощи водителям: организуют порядок на АЗС, информируют о введенных сетевыми операторами правилах и ограничениях.