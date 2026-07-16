Студентка пятого курса приступила к практике в Невельской межрайонной больнице

К производственной практике в Невельской межрайонной больнице приступила студентка пятого курса лечебного факультета Смоленского государственного медицинского университета Дарья Юрченко, сообщила Псковской Ленте Новостей главный врач больницы Олеся Голубева.

Фотографии предоставлены главным врачом Невельской межрайонной больницы Олесей Голубевой

Путь в медицину Дарьи Юрченко начался задолго до поступления в университет — ещё в седьмом классе она твёрдо знала, что будет врачом. Химия и биология были её любимыми предметами, и с каждым годом интерес к ним только креп. Сегодня она — студентка пятого курса лечебного факультета Смоленского государственного медицинского университета.

Особого внимания заслуживает её практическая подготовка. В настоящее время Дарья Юрченко проходит производственную практику в Невельской межрайонной больнице, где знакомится с будущей профессией. «Она не просто наблюдает — она учится у опытных наставников, вникает в тонкости работы и впитывает каждую деталь. Коллеги отмечают её ответственный подход, внимательность к пациентам и искреннее желание помочь», — отмечает Олеся Голубева.

Дарья Юрченко не видит себя ни в какой другой сфере, кроме медицины. В будущем девушка мечтает стать акушером-гинекологом. Её цель — не просто лечить, а стоять у истоков новой жизни, дарить женщинам радость материнства и быть для них надёжной опорой в самые важные и волнительные моменты.