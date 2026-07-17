Игорь Савицкий празднует 70-летие

Сегодня, 17 июля, свой 70-летний юбилей отмечает экс-депутат Псковского областного Собрания, известный псковский промышленник и общественный деятель, директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий.

Имя Игоря Николаевича Савицкого хорошо известно в Псковской области и за ее пределами. В конце 1980-х и начале 1990-х годов он был одним из первопроходцев в кооперативном движении и предпринимательстве. Внес значительный вклад в развитие реального сектора экономики Псковской области. С 1990-х годов активно занимался общественно-политической деятельностью, неоднократно избирался депутатом Псковской городской Думы и областного Собрания депутатов. Игоря Савицкого отличает активная гражданская позиция, он участвует в общественной жизни региона, регулярно выступает с комментариями в эфире радио ПЛН FM и на страницах Псковской Ленты Новостей.

Игорь Савицкий родился 17 июля 1956 года в городе Магдебург (Германия). Окончил Псковский филиал Санкт-Петербургского государственного политехнического института, специальность «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов». Свой трудовой путь он начал в 1973 году учеником электромонтера в энергоучастке на Псковском заводе зубчатых колес. После службы в армии вернулся на предприятие, где прошел путь от электромонтера лаборатории электроники до начальника лаборатории отдела роботизации и автоматизации, а затем и начальника бюро ППР в ОГПС.

В 1989 году Игорь Савицкий возглавил инженерно-внедренческий кооператив «NPN». С 1996 года он является генеральным директором холдинга «NPN», а также возглавляет Псковский завод механических приводов.

С середины 90-х Игорь Савицкий неоднократно участвовал в выборах в представительные органы власти. В 1996 году он был избран депутатом Псковской городской Думы. В 2002 году – один из основателей блока «Кузнецов, Полозов, Савицкий – Вместе ради будущего». С 1998 года являлся депутатом Псковского областного Собрания. Являлся депутатом Псковского областного Собрания третьего, четвертого и пятого созывов – с 2002 года по октябрь 2016 года.

В 2002 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые успехи в укреплении дружбы между народами.

Игорь Савицкий — человек с активной жизненной позицией, который и сегодня продолжает активно участвовать в общественной жизни региона. Он неизменно остается в центре важных социально-экономических процессов Псковской области, принимает участие в решении ключевых вопросов развития территории и поддерживает общественные инициативы.

Псковская Лента Новостей и холдинг «Гражданская пресса» поздравляют Игоря Николаевича с юбилеем, желают здоровья, благополучия и оставаться таким же харизматичным, каким его знают псковичи.