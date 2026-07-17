В Псковской области предложили индексировать зарплату почтальонам для решения кадрового дефицита

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский на рабочей встрече обсудил работу почтовых отделений в Пскове и муниципалитетах региона, а также наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются жители. Об этом депутат пишет в мессенджере «Макс».

Фото: Александр Козловский / «Макс»

Встреча прошла вместе с депутатом Законодательного Собрания региона Алексеем Севастьяновым и директором управления федеральной почтовой связи Псковской области Ниной Эберман.

По его словам, практически на каждой рабочей поездке в районы звучат вопросы, связанные с работой Почты России. Особенно остро ситуация ощущается в сельской местности.

«Сегодня главные проблемы – это кадровый дефицит и низкий уровень заработной платы сотрудников. Из-за нехватки почтальонов, операторов и начальников отделений многие почтовые отделения вынуждены работать всего один-два дня в неделю по несколько часов. В ряде населенных пунктов отделения закрыты, а это означает, что жители, прежде всего люди старшего поколения, сталкиваются с трудностями при получении пенсий, оплате коммунальных услуг, отправке и получении корреспонденции», - пишет Александр Козловский.

Он также отметил, что высокая нагрузка ложится на сотрудников тех отделений, которые продолжают работать. Им приходится обслуживать жителей сразу нескольких населенных пунктов, доставлять пенсии на дом, разносить периодические издания и одновременно обрабатывать растущий поток посылок.

Отдельно на встрече обсудили состояние зданий почтовых отделений. Руководитель регионального управления рассказала о проводимой работе по развитию сети: в области уже действуют 17 передвижных почтовых отделений, совместно с правительством региона и Советом Федерации проведена ревизия сельских объектов, ведется подбор муниципальных помещений для перевода отделений из аварийных зданий, реализуется программа ремонтов. Вместе с тем отметили, что темпы модернизации пока не соответствуют ожиданиям жителей.

«В ходе встречи обсудили и причины, по которым сельская почтовая сеть сегодня остается убыточной и испытывает серьезные сложности в конкуренции с современными сервисами. Очевидно, что Почте России необходимо ускорять технологическое развитие, повышать качество обслуживания и создавать более привлекательные условия для работников», – рассказал депутат.

Алексей Севастьянов отметил положительный опыт работы почтового отделения в Изборске. При этом он обратил внимание, что во многих населенных пунктах почтовое отделение сегодня выполняет гораздо более широкую социальную функцию, чем просто оказание почтовых услуг. Нередко оно становится единственным местом, где жители могут приобрести товары первой необходимости, особенно там, где закрылись магазины и отсутствует выездная торговля.

В связи с большим количеством обращений граждан Алексей Севастьянов пригласил руководство регионального управления Почты России на парламентский час, чтобы предметно обсудить накопившиеся вопросы и выработать пути их решения.

Со своей стороны он подчеркнул, что при изменении графиков работы отделений важно учитывать мнение жителей каждого населенного пункта. Такие решения должны приниматься в диалоге с людьми, поскольку для многих сельских территорий почтовое отделение остается жизненно важным социальным объектом.

По итогам встречи Нина Эберман также обратилась с просьбой поддержать вопрос индексации заработной платы работников почтовой связи.