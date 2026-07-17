Более 700 студентов ПсковГУ прокачали цифровые навыки на «Цифровой кафедре»

Псковский государственный университет подвел итоги проекта «Цифровая кафедра» за учебный год. Благодаря ему, свои компетенции в технологиях прокачали 747 студентов, сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Изображения: пресс-служба Псковского государственного университета

На протяжении всего учебного года будущие юристы, экономисты, медики, педагоги и строители осваивали ИТ-компетенции и учились работать с искусственным интеллектом.

Итоги образовательного проекта были подведены совместно с проректором по инновационной деятельности Екатериной Гончаровой.

Проект ПсковГУ «Цифровые кафедры» — часть национального проекта «Молодёжь и дети». Проект инициировали Минобрнауки РФ и Минцифры РФ.