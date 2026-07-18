Семейную пару будут судить за нелегальную продажу сигарет

В Печорском районе перед судом предстанет семейная пара за незаконную продажу немаркированных сигарет, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Прокуратура Печорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. В ходе предварительного следствия установили, что с 2023 года по октябрь 2025 года супруги организовали противоправный бизнес по приобретению, хранению и сбыту немаркированных сигарет иностранного производства. Мужчина осуществлял оптовые закупки контрафакта, после чего совместно с супругой хранил товар в домашних условиях. Реализация немаркированной продукции велась через принадлежащие фигурантам торговые павильоны в Печорах с привлечением наемных продавцов.

Преступный доход, извлеченный обвиняемыми, исчисляется миллионами рублей. Стоимость изъятой табачной продукции, которую злоумышленники не успели реализовать, превышает 2,7 млн рублей.

Действия фигурантов квалифицировали по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа табачной продукции без обязательной маркировки, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

В целях обеспечения возможной конфискации наложен арест на имущество обвиняемых, использовавшееся при совершении преступления, общей стоимостью более 8 млн рублей.

Уголовное дело прокурор направил в суд для рассмотрения по существу.