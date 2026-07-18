Татьяну Пасман оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

Судья Псковского городского суда привлек к административной ответственности депутат Псковской городской Думы Татьяну Пасман за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики и символики, сходной с нацистской символикой до степени смешения, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В судебном заседании установили, что 5 мая 2026 года в ходе проводимого сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Псковской области мониторинга информационных материалов, размещенных в социальной сети Facebook* на странице, которую администрирует Пасман, установили факт публичного демонстрирования нацистской символики и символики, сходной с нацистской символикой до степени смешения, а именно фотоизображения, на котором имеется карикатурное изображение Адольфа Гитлера, у которого присутствует нарукавная повязка с изображением креста с загнутыми под прямым углом концами - свастики, демонстрация которой запрещена ФЗ от 19.05.1995 года № 80-ФЗ «Об увековечивании Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Данное изображение на момент обнаружения находилось в свободном доступе для обозрения неограниченному кругу лиц.

Татьяне Пасман назначили наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

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