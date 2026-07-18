 
Общество

Татьяну Пасман оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

1

Судья Псковского городского суда привлек к административной ответственности депутат Псковской городской Думы Татьяну Пасман за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики и символики, сходной с нацистской символикой до степени смешения, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В судебном заседании установили, что 5 мая 2026 года в ходе проводимого сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Псковской области мониторинга информационных материалов, размещенных в социальной сети Facebook* на странице, которую администрирует Пасман, установили факт публичного демонстрирования нацистской символики и символики, сходной с нацистской символикой до степени смешения, а именно фотоизображения, на котором имеется карикатурное изображение Адольфа Гитлера, у которого присутствует нарукавная повязка с изображением креста с загнутыми под прямым углом концами - свастики, демонстрация которой запрещена ФЗ  от 19.05.1995 года № 80-ФЗ «Об увековечивании Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Данное изображение на момент обнаружения находилось в свободном доступе для обозрения неограниченному кругу лиц.

Татьяне Пасман назначили наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

Компания Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) признана экстремистской и ее деятельность запрещена в РФ

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026