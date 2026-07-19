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Уведомления по налогам будут автоматически приходить на «Госуслугах» с 1 августа

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Российские граждане с 1 августа начнут автоматически получать уведомления о налогах через портал «Госуслуги» без необходимости подачи заявлений. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин («Новые люди»).

«[Планируется] переход на автоматическое направление налоговых уведомлений через портал «Госуслуги» с 1 августа 2026 года», — отметил Демин.

По словам парламентария, с августа не нужно будет подавать заявление для получения уведомления по налогам. После запуска новой системы все граждане с подтвержденной учетной записью будут получать уведомления в личном кабинете. Те, кто не пользуется порталом, продолжат получать уведомления заказным письмом.

Демин подчеркнул, что автоматизация особенно важна для предпринимателей, которые уплачивают имущественные налоги и НДФЛ как физические лица. Новый порядок снижает риск получения налогов с опозданием и начисления пеней, а электронное уведомление будет сразу содержать ИНН, суммы по каждому налогу, итоговую сумму, сроки, УИН и сальдо ЕНС, пишет ТАСС.

Он добавил, что срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2025 год установлен не позднее 1 декабря 2026 года, что дает достаточно времени, чтобы ознакомиться с новой системой. При этом размещение уведомления в личном кабинете считается его получением, а непрочтение документа не освобождает от уплаты налога и не приостанавливает начисление пеней, заключил Демин.

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