Умер бывший актер Псковского городского театра Дмитрий Поднозов

Актер театра и кино Дмитрий Поднозов умер после полугода борьбы с онкологией, сообщил во сегодня, 21 июля, петербургский театр «Особняк», которым он руководил.

Фото : Театр «Особняк» / «ВКонтакте»

«Вчера не стало Дмитрия Поднозова. Нашего друга, наставника, коллеги, нашей семьи. Художественного руководителя театра», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

В театре отметили, что последние полгода Дмитрий Поднозов боролся с онкологическим заболеванием. Как рассказали в семье артиста, актер долгое время боролся с раком легких.

«Он до последнего верил в себя, в жизнь, но болезнь прогрессировала стремительно, пошли метастазы в мозг», — отметили в семье артиста.

О дате и месте прощания с артистом пока не сообщается.

Дмитрий Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. В 1984 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), где учился в мастерской Рубена Агамирзяна.

После окончания вуза артиста распределили в Советск Калининградской области, но ему не повезло с первым рабочим местом, так как в театре произошёл пожар. Дмитрий Поднозов переехал в Псков и несколько лет отработал в местном городском театре, но всегда хотел создать свой.

В 1989 году вместе с Тамарой Крехно и Игорем Лариным основал Санкт-Петербургский драматический театр «Особняк». Дмитрий Поднозов вкладывал в него все заработанные деньги. В 1990-е годы театр стал узнаваем, и труппа отправилась на первые гастроли, в том числе в Европу и США.

Долгие годы являлся художественным руководителем и ведущим актером труппы театра «Особняк». Среди его заметных театральных работ — спектакли «Кроткая» по Федору Достоевскому, «Так говорил Заратустра» и отмеченный премией «Золотой софит» спектакль «Барьер».

Также Дмитрий Поднозов активно снимался в кино и на телевидении. Широкую известность ему принесли роли в сериалах «Мажор», «Тайны следствия», «Чернобыль» и «Тест на беременность». Его фильмография насчитывает более 200 работ, пишет «РИА Новости».