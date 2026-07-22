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30% псковских работодателей готовы принять в штат кандидатов, уволенных по статье – опрос

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Доля компаний, которые категорически не принимают на работу сотрудников, уволенных по статье 81 ТК РФ с негативной формулировкой, достигла 50%. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения. Опрос проводили 6 июля — 17 июля 2026 года.

Только 12% готовы рассматривать таких соискателей в рамках общего конкурса. 18% работодателей идут на исключения время от времени. Чаще всего решения зависят от того, на какую позицию претендует кандидат, а иногда уволенным по статье предлагают должности ниже прежнего уровня или с меньшей зоной ответственности.

Наибольшую лояльность к соискателям, уволенным по статье, демонстрируют предприятия транспортно-логистической отрасли, ритейлеры и промышленные компании — отрасли, которые испытывающие большую нехватку персонала. А вот государственные учреждения, в том числе образовательные и медицинские организации, почти всегда отказывают.

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