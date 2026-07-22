В Великих Луках озеленяют территорию у памятного знака на площади Калинина

В Великих Луках приступили к озеленению территории у памятного знака на площади Калинина. Об этом пишет депутат Великолукской городской Думы от партии «Единая Россия» Юлия Ярышкина в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Юлия Ярышкина / «ВКонтакте»

Депутат продолжает отвечать на вопросы жителей в своих социальных сетях. Одно из последних обращений касалось работ на площади Калинина.

Горожане поинтересовались, почему возле памятного знака в честь 40-летия освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков была демонтирована тротуарная плитка.

Как сообщила Юлия Ярышкина, для уточнения информации она обратилась в управление жилищно-коммунального хозяйства. По данным УЖКХ, демонтаж плиточного покрытия связан с началом работ по благоустройству территории. На этом участке планируется провести озеленение и обустроить новый газон.

Депутат также напомнила, что памятный знак, установленный в январе 1983 года, в прошлом году был обновлен благодаря инициативе активистов территориального общественного самоуправления. Тогда были выполнены работы по благоустройству прилегающей территории.