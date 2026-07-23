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Студентка из Пскова сдала демоэкзамен на 100 баллов

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Выпускница специальности «Юриспруденция» Псковского кооперативного техникума Алёна Зарубина сдала демонстрационный экзамен на 100 баллов, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования Псковской области.

Фото: министерство образования Псковской области

На втором курсе Алена Зарубина вступила в Совет студенческих инициатив.

«Каждый день в техникуме был отдельным воспоминанием. Несмотря на загруженность в учёбе, я всегда старалась помогать в совете, придумывать идеи, реализовывать их. Благодаря этому смогла поучаствовать во многих конкурсах и посетить Москву, Витебск, Вологду», - поделилась студентка.

Во время обучения девушка проходила практику в различных структурах, особенно полезной для себя считает практику в особой экономической зоне «Алабуге» в Республике Татарстан.

Выпускница посоветовала старательно относиться к учебе и не забывать жить для себя, потому что учёба закончится быстро, а воспоминания останутся навсегда.

«С трудоустройством пока не определилась, много предложений хороших, хочется везде себя попробовать, поработать», - рассказала Алёна Зарубина.
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