Студентка из Пскова сдала демоэкзамен на 100 баллов

Выпускница специальности «Юриспруденция» Псковского кооперативного техникума Алёна Зарубина сдала демонстрационный экзамен на 100 баллов, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования Псковской области.

Фото: министерство образования Псковской области

На втором курсе Алена Зарубина вступила в Совет студенческих инициатив.

«Каждый день в техникуме был отдельным воспоминанием. Несмотря на загруженность в учёбе, я всегда старалась помогать в совете, придумывать идеи, реализовывать их. Благодаря этому смогла поучаствовать во многих конкурсах и посетить Москву, Витебск, Вологду», - поделилась студентка.

Во время обучения девушка проходила практику в различных структурах, особенно полезной для себя считает практику в особой экономической зоне «Алабуге» в Республике Татарстан.

Выпускница посоветовала старательно относиться к учебе и не забывать жить для себя, потому что учёба закончится быстро, а воспоминания останутся навсегда.