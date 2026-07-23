Студентка из Пскова сдала демоэкзамен на 100 баллов

Выпускница специальности «Юриспруденция» Псковского кооперативного техникума Алёна Зарубина сдала демонстрационный экзамен на 100 баллов, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования Псковской области.
Фото: министерство образования Псковской области
На втором курсе Алена Зарубина вступила в Совет студенческих инициатив.
Во время обучения девушка проходила практику в различных структурах, особенно полезной для себя считает практику в особой экономической зоне «Алабуге» в Республике Татарстан.
Выпускница посоветовала старательно относиться к учебе и не забывать жить для себя, потому что учёба закончится быстро, а воспоминания останутся навсегда.