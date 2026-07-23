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Росгвардейцы научили юных псковичей приёмам самозащиты

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В Пскове сотрудники ОМОН Росгвардии провели урок мужества в детском спортивном лагере «Мишутка». Мероприятие состоялось в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

На встрече ребята узнали о службе в Росгвардии, особенностях работы сотрудников ОМОН и задачах, которые стоят перед ведомством. Особое внимание спикеры уделили важности дисциплины, ответственности и готовности прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Росгвардейцы показали основные приемы освобождения от захвата и болевые зоны на теле человека, благодаря которым можно нейтрализовать злоумышленника, чтобы выиграть время и убежать в безопасное место.

Акция «Каникулы с Росгвардией» продолжается: летом запланированы новые мероприятия для юных жителей региона.

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