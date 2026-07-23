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Эксперт рассказала о рисках использования масла для загара

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Масло для загара не является альтернативой солнцезащитного крема и не способно защищать кожу так же, как косметика с SPF (Sun Protection Factor, солнцезащитным фактором, указывающим на степень защиты от ультрафиолетовых лучей). Об этом сообщила доцент кафедры «Химические технологии» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), кандидат технических наук Юлия Рожкова.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Многие считают масло для загара альтернативой крему с SPF, но это в корне неверное представление. Масло создает на коже тонкую пленку, которая смягчает и увлажняет ее, делая поверхность более гладкой. Она работает как линза, которая притягивает и фокусирует солнечные лучи, усиливая их воздействие на клетки и ускоряя появление загара. В результате вы действительно можете получить более интенсивный оттенок быстрее. Однако в то время, как крем с SPF защищает нашу кожу, масло, наоборот, притягивает еще больше ультрафиолетовых лучей, усугубляя проблему их вредного воздействия», — пояснила Юлия Рожкова.

Нанесение масла для загара на незагорелую или светлую кожу усиливает риски получения болезненных солнечных ожогов, шелушения и пересушивания кожи, пишет ТАСС.

«Использовать масло можно только как дополнительное средство, нанося его сверху на SPF, для придания блеска уже загорелой, привыкшей к интенсивному солнцу коже. И его ни в коем случае нельзя применять в часы пиковой активности с 11 до 16 часов, тем более вместо полноценного защитного крема», — заключила эксперт.

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