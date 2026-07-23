Эксперт рассказала о рисках использования масла для загара

Масло для загара не является альтернативой солнцезащитного крема и не способно защищать кожу так же, как косметика с SPF (Sun Protection Factor, солнцезащитным фактором, указывающим на степень защиты от ультрафиолетовых лучей). Об этом сообщила доцент кафедры «Химические технологии» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), кандидат технических наук Юлия Рожкова.
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Нанесение масла для загара на незагорелую или светлую кожу усиливает риски получения болезненных солнечных ожогов, шелушения и пересушивания кожи, пишет ТАСС.
«Использовать масло можно только как дополнительное средство, нанося его сверху на SPF, для придания блеска уже загорелой, привыкшей к интенсивному солнцу коже. И его ни в коем случае нельзя применять в часы пиковой активности с 11 до 16 часов, тем более вместо полноценного защитного крема», — заключила эксперт.