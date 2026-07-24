В Порхове оптимизируют запись к стоматологам из-за нехватки врачей

Перегруженность расписания стоматологов в Порхове стала одной из главных тем встречи с активом и руководителями организаций Порховского муниципального округа. Об этом сообщил главный врач ГБУЗ ПО «Порховская межрайонная больница» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Дмитрий Мельцер / «ВКонтакте»

На текущей неделе с активом и руководителями организаций Порховского муниципального округа главный врач обсудил ряд вопросов, связанных с профилактической работой системы здравоохранения. В том числе вопросы прохождения диспансеризации и профилактических осмотров.

«В Порхове ставки врачей есть, но кадровая ситуация пока не позволяет закрыть все потребности в полном объеме. Вопрос держим на контроле, проанализируем расписание и оптимизируем в соответствии с необходимой помощью», — отметил главный врач.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы прохождения диспансеризации и профилактических осмотров.

«Наша общая задача — это сохранение жизни и здоровья наших жителей, а соответственно необходимо увеличивать охват населения профилактическими мероприятиями», — подчеркнул руководитель медучреждения.

По его словам, в ближайшее время планируется провести месяц здоровья репродуктивной системы для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет, а также месяц здоровья для жителей старше 65 лет. Для этих категорий организуют тематические лекции и профилактические мероприятия.

Также была затронута тема детской диспансеризации. Представители управления образования предложили проводить профилактические осмотры организованными классами, а не общим потоком.

«Такой подход упорядочит процесс и сэкономит время и родителей, и врачей», — отметил главный врач.

Кроме того, участники встречи обсудили материально-техническое развитие Порховской межрайонной больницы. По словам руководителя учреждения, обновление оборудования, ремонт помещений, строительство новых ФАПов и закупка автотранспорта продолжатся ежегодно до 2030 года.