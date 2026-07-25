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82 года со дня освобождения: жители Палкинского округа возложили цветы к братскому захоронению

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В Палкинском муниципальном округе почтили память героев, освободивших район от немецко-фашистских захватчиков 82 года назад. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

У братского захоронения собрались глава муниципалитета Ольга Потапова, жители и гости округа — руководителем регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева и советник губернатора Псковской области Павел Гомон.

82 года назад Палкинская земля была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Этот день стал символом возвращения надежды, мужества и несгибаемой силы нашего народа.

 

«Мы склонили головы перед подвигом солдат, партизан, подпольщиков — всех, кто сражался за Родину, кто не дожил до Победы, но сделал всё, чтобы она наступила. Возложили цветы в память о тех, кто ценой своей жизни подарил нам мир, свободу и право жить на родной земле. История — это не просто страницы учебников. Это судьбы людей, семей, целых поколений. И пока мы приходим к воинским захоронениям, называем имена героев и передаём правду о войне детям и внукам, память о них будет жить. Низкий поклон поколению победителей. Вечная память освободителям Палкинской земли», — резюмировал Александр Козловский.

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