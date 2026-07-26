В России разработали умный шлем-навигатор для людей с нарушениями зрения

Российские ученые разработали прототип умного шлема, который поможет людям с нарушениями зрения выстраивать безопасный маршрут по городу, сообщили в пресс-службе СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Изображение сгенерировано нейросетью
Уточняется, что навигатор строит безопасный маршрут, учитывая не только стены и бордюры, но и динамику самого человека и прохожих, что делает передвижение по городу гораздо безопаснее.
Он добавил, что принцип действия системы основан на комплексном мультисенсорном анализе: закрепленные на шлеме оптическая камера и измеритель дальности сканируют окружение, а гироскоп точно отслеживает ориентацию головы. С помощью алгоритмов компьютерного зрения и сверточных нейросетей вычислительный блок классифицирует объекты, анализируя их габариты, массу, скорость и траекторию движения.
Отмечается, что навигационное устройство защищено патентом РФ на изобретение, пишет «РИА Новости».