В России разработали умный шлем-навигатор для людей с нарушениями зрения

Российские ученые разработали прототип умного шлема, который поможет людям с нарушениями зрения выстраивать безопасный маршрут по городу, сообщили в пресс-службе СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Изображение сгенерировано нейросетью

«Разработан прототип навигационного устройства для помощи людям с нарушениями зрения. В отличие от привычных ультразвуковых датчиков, работа которых сбивается в дождь или снег, а также которые не позволяют отличить, например, стоящий столб от движущейся машины, новое устройство анализирует ситуацию комплексно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что навигатор строит безопасный маршрут, учитывая не только стены и бордюры, но и динамику самого человека и прохожих, что делает передвижение по городу гораздо безопаснее.

«Устройство в реальном времени формирует персональную зону безопасности и через модуль пространственного звука интуитивно предупреждает пользователя о статичных и движущихся препятствиях, динамически корректируя маршрут под изменяющиеся условия среды», — сказал руководитель проекта, ассистент кафедры биотехнических систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Димитриос Палогианнидис, слова которого приводят в пресс-службе вуза.

Он добавил, что принцип действия системы основан на комплексном мультисенсорном анализе: закрепленные на шлеме оптическая камера и измеритель дальности сканируют окружение, а гироскоп точно отслеживает ориентацию головы. С помощью алгоритмов компьютерного зрения и сверточных нейросетей вычислительный блок классифицирует объекты, анализируя их габариты, массу, скорость и траекторию движения.

Отмечается, что навигационное устройство защищено патентом РФ на изобретение, пишет «РИА Новости».