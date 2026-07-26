 
Общество

В России разработали умный шлем-навигатор для людей с нарушениями зрения

0

Российские ученые разработали прототип умного шлема, который поможет людям с нарушениями зрения выстраивать безопасный маршрут по городу, сообщили в пресс-службе СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Изображение сгенерировано нейросетью

«Разработан прототип навигационного устройства для помощи людям с нарушениями зрения. В отличие от привычных ультразвуковых датчиков, работа которых сбивается в дождь или снег, а также которые не позволяют отличить, например, стоящий столб от движущейся машины, новое устройство анализирует ситуацию комплексно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что навигатор строит безопасный маршрут, учитывая не только стены и бордюры, но и динамику самого человека и прохожих, что делает передвижение по городу гораздо безопаснее.

«Устройство в реальном времени формирует персональную зону безопасности и через модуль пространственного звука интуитивно предупреждает пользователя о статичных и движущихся препятствиях, динамически корректируя маршрут под изменяющиеся условия среды», — сказал руководитель проекта, ассистент кафедры биотехнических систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Димитриос Палогианнидис, слова которого приводят в пресс-службе вуза.

Он добавил, что принцип действия системы основан на комплексном мультисенсорном анализе: закрепленные на шлеме оптическая камера и измеритель дальности сканируют окружение, а гироскоп точно отслеживает ориентацию головы. С помощью алгоритмов компьютерного зрения и сверточных нейросетей вычислительный блок классифицирует объекты, анализируя их габариты, массу, скорость и траекторию движения.

Отмечается, что навигационное устройство защищено патентом РФ на изобретение, пишет «РИА Новости».

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026